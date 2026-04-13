Estreito de Ormuz é bloqueado após ordem de Trump

Estreito de Ormuz é um ponto estratégico para o comércio de petróleo no mundo inteiro. Omar KAMAL,Maria-Cecilia REZENDE / AFP

Após o fracasso nas negociações entre Estados Unidos e Irã, o presidente norte-americano Donald Trump cumpriu a ameaça feita no domingo (12) e o Estreito de Ormuz foi bloqueado pela Marinha do país.

Trump afirmou, na rede Truth Social, que os navios de guerra iranianos que se aproximarem do bloqueio marítimo norte-americano serão imediatamente eliminados.

"Aviso: Se algum desses navios se aproximar do nosso bloqueio, será imediatamente eliminado, usando o mesmo sistema de eliminação que usamos contra os traficantes de drogas em barcos no mar", escreveu Trump.

As Forças Armadas dos Estados Unidos alertaram que bloquearão todos os portos iranianos no Golfo, embora permitam a passagem de navios que não estejam indo para o Irã ou saindo dele. A ordem autoriza a Marinha americana a interceptar "qualquer navio em águas internacionais que tenha pago taxas ao governo iraniano para navegar na região".

Negociações frustradas

Na madrugada de domingo, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deixou o Paquistão após mais de 20 horas de negociações sobre os termos para dar um fim ao conflito. Embora Trump admita que as conversas avançaram em alguns tópicos, a recusa iraniana em aceitar a exigência de não desenvolver uma arma nuclear impediu um consenso entre as nações.

Essas conversas entre os dois países, inimigos desde a revolução islâmica de 1979, desenrolam-se, segundo a Casa Branca, em um formato trilateral, com a presença de membros do alto escalão do Paquistão, que facilitou o cessar-fogo de duas semanas iniciado na quarta-feira (8).