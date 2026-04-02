Estamos trabalhando com a Venezuela e estamos indo muito bem, diz Trump em discurso

Em pronunciamento à nação na noite desta quarta-feira, 1, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos estão trabalhando bem com a Venezuela após a mudança de regime com a prisão do ditador Nicolás Maduro em janeiro. Ele também agradeceu aos militares que participaram da operação no início do ano. "Esse golpe foi rápido, letal, violento e respeitado por todos ao redor do mundo", afirmou.