Estamos trabalhando com a Venezuela e estamos indo muito bem, diz Trump em discurso

Em pronunciamento à nação na noite desta quarta-feira, 1, o presidente americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos estão trabalhando bem com a Venezuela após a mudança de regime com a prisão do ditador Nicolás Maduro em janeiro. Ele também agradeceu aos militares que participaram da operação no início do ano. "Esse golpe foi rápido, letal, violento e respeitado por todos ao redor do mundo", afirmou.
Trump comparou a relação bilateral a uma sociedade em uma joint venture. "Estamos nos dando incrivelmente bem na produção e venda de enormes quantidades de petróleo e gás." Segundo o presidente americano, a política estabelecida após a prisão de Maduro está rendendo diversos barris de petróleo para os EUA. "Produzimos mais petróleo e gás do que a Arábia Saudita e a Rússia juntas", comparou.