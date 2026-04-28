Estados Unidos vão começar a emitir passaportes com rosto e assinatura de Donald Trump

Novo passaporte com rosto e assinatura de Donald Trump começará a ser emitido nos EUA. Divulgação / US State Department

O Departamento de Estados dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (28) que os EUA começarão a emitir passaportes com o rosto e assinatura do presidente Donald Trump. A medida integra as celebrações dos 250 da independência do país.

A informação foi divulgada inicialmente pela Fox News e mais tarde confirmada pelo porta-voz do Departamento, Tommy Pigott, via X.

Como será o passaporte especial

O passaporte especial terá uma ilustração feita a partir do retrato oficial de Trump como presidente na parte interna da capa do documento.

A arte também conta com a assinatura de Trump, escrita em dourado. No fundo, aparece a bandeira dos Estados Unidos e a Declaração de Independência.

Já na contracapa do passaporte haverá uma bandeira dos Estados Unidos, em dourado. Porém, no lugar das 50 estrelas no retângulo azul, a nova arte trará 13 estrelas com o número 250 no centro, referenciando as 13 colônias originais do país, inicialmente ilustradas na bandeira de 1777, um ano após a declaração.