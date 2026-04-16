Estados Unidos vão bloquear portos iranianos 'pelo tempo necessário', diz secretário de Defesa

As forças militares dos Estados Unidos impedirão que qualquer embarcação entre ou saia dos portos iranianos no Estreito de Ormuz "pelo tempo que for necessário", declarou nesta quinta-feira (16) o secretário de Defesa, Pete Hegseth, no quarto dia do bloqueio.

"Vamos manter o bloqueio pelo tempo que for necessário", afirmou o chefe do Pentágono em uma entrevista coletiva em Washington.

O comandante do Estado-Maior americano, general Dan Caine, declarou que o "bloqueio se aplica a todos os navios, independentemente de sua nacionalidade, que se dirigem ou saiam de portos iranianos".