Estados Unidos atacam navio cargueiro do Irã que tentou furar bloqueio naval

Ataque foi conduzido pelo navio lançador de mísseis USS SPRUANCE, dos Estados Unidos. Marinha dos Estados Unidos / Divulgação

Um navio cargueiro iraniano foi interceptado e atacado neste domingo (19) pelos Estados Unidos, conforme o presidente norte-americano Donald Trump. Segundo ele, a embarcação teria tentado furar um bloqueio naval imposto pelos EUA no Golfo de Omã.

De acordo com Trump, um "buraco" foi aberto na casa de máquinas da embarcação, conhecida como Touska, após o navio desobedecer a uma ordem de parada da Marinha dos EUA.

"Neste momento, fuzileiros navais dos EUA estão com a custódia da embarcação. O TOUSKA está sob sanções do Departamento do Tesouro dos EUA devido a um histórico anterior de atividades ilegais. Temos controle total do navio e estamos verificando o que há a bordo", escreveu Trump na rede social Truth Social, ressaltando que o ataque foi conduzido pelo navio lançador de mísseis USS SPRUANCE.

Segundo o g1, dados do site Marine Traffic indicam que o navio saiu de um porto da Malásia no dia 12 de abril e se aproximava do Estreito de Ormuz.