Espanha arquiva denúncia contra ator alemão em escândalo de 'deepfakes' sexuais

A Justiça espanhola recusou-se a investigar a denúncia apresentada contra o ator e apresentador de televisão alemão Christian Ulmen, acusado pela ex-esposa, a atriz Collien Fernandes, de criar e distribuir imagens pornográficas falsas dela, por considerar o tribunal responsável incompetente.

"A juíza concorda em declarar-se impedida e encaminhar todo o caso ao Ministério Público alemão competente", afirmou o Tribunal de Primeira Instância de Palma de Maiorca, onde o casal residia anteriormente, em comunicado enviado à AFP nesta terça-feira (14).

"Os atos que motivaram a denúncia teriam sido cometidos em território alemão ou por meio de plataformas digitais que publicam em alemão; as testemunhas apresentadas são cidadãs alemãs, residentes na Alemanha e falam alemão; todas as conversas apresentadas tiveram que ser traduzidas do alemão, pois nenhuma das partes fala espanhol", enfatizou a juíza no comunicado.

"Em relação ao suposto 'deepfake', à divulgação de segredos e ao roubo de identidade relatados pela vítima, seus principais efeitos teriam ocorrido em território alemão", acrescenta o comunicado.

Collie Fernandes, de 44 anos, acusa seu ex-marido, o ator e apresentador de televisão Christian Ulmen, de 50 anos, de usar contas falsas em seu nome nas redes sociais para distribuir vídeos sexuais falsos dela.

O caso causou grande repercussão na Alemanha e intensificou o debate sobre abuso online.

No final de março, o Ministério Público alemão anunciou a abertura de uma investigação contra Ulmen.