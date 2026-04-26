Equipe de Washington respondeu a tiroteio em hotel, afirma FBI; suspeito está sob custódia

O FBI de Washington informou na rede social X que a Equipe de Resposta a Incidentes local do órgão respondeu a um tiroteio no Washington Hilton. O suspeito está sob custódia, segundo o FBI.

A publicação do FBI se refere ao "incidente de segurança" ocorrido durante um jantar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com os correspondentes da Casa Branca, que ocorria no hotel Washington Hilton. Trump e demais autoridades, como o vice-presidente JD Vance, foram retirados às pressas do jantar após um estrondo.