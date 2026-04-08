Equador convoca seu embaixador na Colômbia após falas de Petro sobre ex-vice-presidente

O Equador convocou seu embaixador na Colômbia para consultas após as declarações do presidente Gustavo Petro de que o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, preso por corrupção, é um "preso político", anunciou sua chanceler nesta quarta-feira(8).

O embaixador Arturo Félix "chegará hoje ou amanhã" a Quito, disse Gabriela Sommerfeld à Rádio Centro, após seu gabinete apresentar um "protesto enérgico", argumentando que os comentários de Petro violam o princípio da não intervenção em assuntos internos.

Petro afirmou repetidamente que Jorge Glas é um "preso político" do governo do presidente Daniel Noboa e pediu sua libertação na segunda-feira na rede social X.