Enviados de Trump viajarão ao Paquistão no sábado para diálogo com o Irã

Os enviados do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, viajarão ao Paquistão neste sábado (25) para mais uma rodada de negociações com o Irã, com o objetivo de pôr fim à guerra, anunciou a Casa Branca.

"Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e Jared Kushner partirão novamente para o Paquistão amanhã de manhã para realizarem negociações (...) com representantes da delegação iraniana", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à Fox News nesta sexta-feira (24).

O vice-presidente JD Vance, que liderou a equipe de negociação na primeira rodada de conversas com os iranianos, não viajará ao Paquistão neste momento, disse Leavitt.