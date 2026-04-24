Enviados de Trump viajarão ao Paquistão no sábado para diálogo com Irã

Os enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner viajarão no sábado (25) ao Paquistão para uma nova rodada de conversas com o Irã para pôr fim à guerra, informou a Casa Branca.

"Posso confirmar que o enviado especial Witkoff e Jared Kushner partirão novamente rumo ao Paquistão amanhã de manhã para iniciar conversas com representantes da delegação iraniana", declarou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à Fox News nesta sexta-feira (24).

O vice-presidente JD Vance, que liderou a comitiva negociadora na primeira rodada de conversas com os iranianos, não viajará ao Paquistão por enquanto, precisou Leavitt.

"Os iranianos entraram em contato, conforme o presidente lhes pediu que fizessem, e solicitaram realizar essa conversa presencialmente", disse.

"Confiamos que será uma conversa produtiva e que, com sorte, fará avançar as coisas rumo a um acordo", acrescentou.

As conversas ocorreriam mais de duas semanas após a primeira rodada.

Witkoff, um parceiro de negócios de Trump que se tornou um negociador global itinerante, e Kushner, genro de Trump, estavam negociando com o Irã pouco antes de Israel e os Estados Unidos lançarem ataques em 28 de fevereiro, o que levou Teerã a acusá-los de engano.

Durante a primeira rodada de conversas no Paquistão, Vance disse que o Irã rejeitou as exigências dos Estados Unidos sobre restrições ao seu controverso programa nuclear.

Trump prorrogou indefinidamente um cessar-fogo, embora também tenha dado ordens para destruir qualquer navio iraniano que tente instalar minas no Estreito de Ormuz.

"O presidente sempre quer dar uma chance à diplomacia. É sempre sua primeira opção, e ele está disposto a fazer isso novamente aqui", disse Leavitt.