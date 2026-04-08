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Após prometer morte de "civilização inteira", Trump anuncia cessar-fogo e negociação de plano de 10 pontos com Irã

Horas após prometer a morte de "uma civilização inteira", presidente dos EUA anunciou cessar-fogo bilateral de duas semanas e negociação de plano de 10 pontos com o governo iraniano

Gustavo Chagas

Com informações de agências

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