Enchentes na República Dominicana causam apagões e redução da jornada de trabalho

A República Dominicana registra, nesta quarta-feira (8), enchentes que provocaram cortes de energia, suspensão de aulas e redução da jornada de trabalho.

As autoridades emitiram alertas de prevenção em 15 das 31 províncias do país devido às fortes chuvas acompanhadas por descargas elétricas que se prolongam desde a noite de terça-feira (7).

Vários veículos ficaram cobertos pela água, outro foram arrastados pelas correntes.

"Estamos instituindo jornada de trabalho reduzida, flexibilizando a presença de pessoas com dificuldades de deslocamento. Deve-se priorizar o trabalho remoto e manter presencialmente os serviços essenciais", informou o ministro da Administração Pública, Sigmund Freund.

A Edesur, uma das principais companhias elétricas da ilha caribenha conhecida por suas praias paradisíacas, reportou falhas que deixaram vários setores da capital, Santo Domingo, sem fornecimento de energia.

"O sistema elétrico foi afetado por várias avarias resultantes das chuvas torrenciais que ocorreram em diferentes regiões do país", informou a empresa em um comunicado.

O metrô também interrompeu as operações em meio às inundações.

Até o momento não há relatos oficiais de vítimas.

Com mais de 11 milhões de habitantes, a República Dominicana é um dos destinos mais populares do Caribe.