Empresário brasileiro investigado por atos golpistas é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Esdras é apontado como líder dos atos golpistas em Belo Horizonte em 2023. @esdrasdossantos100 via Instagram / Reprodução

O brasileiro Esdras Jonatas dos Santos foi preso pelo sistema do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês). Ele é apontado como líder de atos golpistas em Belo Horizonte em 2023 e investigado por agredir jornalistas.

Informações do g1 e do próprio ICE dão conta de que o brasileiro estaria sob custódia no Glades County Detention Center, na Flórida. O local fica na cidade de Moore Haven, cerca de 180 quilômetros de Miami.

Ele tem um mandato de prisão aberto no Brasil, em razão de atos golpistas, mas ainda não há informações oficiais sobre uma possível extradição ou deportação.

O ICE é o departamento responsável pela imigração nos Estados Unidos. Desde a chegada de Donald Trump à presidência, em 2025, o órgão passou a adotar uma postura mais ativa na prisão de imigrantes, inclusive com o recrutamento de agentes não treinados para atuarem nessa atividade.

Após duas pessoas morrerem em uma operação no Minnesota, o país viu uma série de protestos em diversos estados. A crise levou a administração a interromper a atuação da medida.

Quem é Esdras Jonatas dos Santos

Natural de Belo Horizonte, Esdras é considerado foragido no Brasil pela sua atuação nos acampamentos golpistas que tomaram conta do país após a eleição do presidente Lula, em 2022.

Ainda de acordo com o g1, ele teria organizado acampamentos montados em frente à 4ª Região Militar do Exército, na Avenida Raja Gabáglia, altura do bairro Gutierrez da capital mineira.

O brasileiro também é investigado por crimes como lesão corporal, roubo e dano. Ele teria agredido jornalistas e roubado equipamentos de trabalho.

Em 2023, Esdras teve suas contas bloqueadas e seu passaporte cancelado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). À época, havia a indicação de que ele teria viajado para os Estados Unidos antes da suspensão do documento.