Embaixada iraniana publica vídeo criado por IA em que Jesus ataca Trump: "A sua hora chegou"

Vídeo foi gerado com inteligência artificial. Reprodução / X: @IRANinTJ

Um vídeo gerado por inteligência artificial, que mostra uma figura de Jesus Cristo atacando o presidente Donald Trump, viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

A publicação foi feita no X pela embaixada do Irã no Tajiquistão e gerou diversas interpretações no ambiente virtual.

No vídeo, a figura de Jesus desce do céu, se aproxima de Trump e o derruba com um soco no rosto. O áudio usado no vídeo reforça o tom da peça: "Your reckoning has come", que significa "A sua hora chegou”.

A publicação teve cerca de 18,8 milhões de visualizações na conta oficial da embaixada iraniana. Entre os comentários, reações variam do entusiasmo à ironia, como “cinema puro” e “Jesus da Ilha Epstein”.

O vídeo usado como base para a montagem é uma postagem anterior de Trump na Truth Social, na qual o próprio interpretava Jesus Cristo. A imagem foi apagada após críticas, inclusive entre apoiadores conservadores e religiosos do republicano.

Ao se retratar, Trump afirmou que se tratava de uma representação médica, enquanto o vice-presidente JD Vance classificou o conteúdo como “piada”.

Autoridades americanas criticaram o epsódio. O vice-presidente JD Vance afirmou que o caso “não tem relevância jornalística” e disse que presidente estava “fazendo uma piada”. Ele também declarou ser “totalmente razoável” em relação ao conflito entre Trump e o Papa Leão XIV, sugerindo que o Vaticano deveria “se ater a questões de moralidade”.

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O papa Leão XIV respondeu em outro momento, ao afirmar que “não tinha medo, nem da administração Trump nem de falar abertamente sobre a mensagem do Evangelho”. Trump já havia criticado o Pontífice, chamando-o de “fraco no combate ao crime e terrível em política externa”.