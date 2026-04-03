Embaixada dos EUA no Líbano adverte sobre possíveis ataques contra universidades

A embaixada dos Estados Unidos no Líbano, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah está em guerra com Israel, afirmou, nesta sexta-feira (3), que o Irã e seus grupos aliados poderiam atacar universidades no país.

"O Irã e suas milícias terroristas aliadas podem ter a intenção de atacar universidades no Líbano", indicou um alerta de segurança, sem identificar nenhuma instituição específica.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, ameaçou atacar universidades americanas no Oriente Médio após afirmar que os ataques dos Estados Unidos e de Israel destruíram duas instituições de ensino superior iranianas.

O Líbano abriga, entre outras, a Universidade Americana de Beirute, uma das principais instituições americanas da região, cujo campus e hospital estão localizados no centro da capital.