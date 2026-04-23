Em visita surpresa a Kiev, príncipe Harry pede a Putin que ponha fim à guerra

O príncipe Harry da Inglaterra pediu, nesta quinta-feira (23), que os Estados Unidos assumam um papel decisivo para acabar com a invasão russa da Ucrânia e instou o presidente russo, Vladimir Putin, a "parar esta guerra".

Harry chegou inesperadamente à capital ucraniana nesta quinta-feira, em sua terceira visita à Ucrânia para apoiar veteranos feridos como parte de sua Fundação Invictus Games.

Em um discurso no Fórum de Segurança de Kiev, que contou com a presença de repórteres da AFP, ele disse que a Ucrânia deu um exemplo de "liderança" e "unidade" desde que as forças russas iniciaram a invasão em fevereiro de 2022.

"Este é um momento para a liderança americana; um momento para os Estados Unidos mostrarem que podem honrar suas obrigações perante os tratados internacionais", disse em seu discurso.

O príncipe também se dirigiu diretamente a Putin, instando-o a "evitar mais sofrimento para ucranianos e russos e a escolher um caminho diferente".

"Presidente Putin, nenhum país se beneficia da contínua perda de vidas que estamos testemunhando. Ainda há tempo para parar esta guerra", disse.

O príncipe também planeja visitar a Halo Trust, uma organização de desminagem que sua mãe, a princesa Diana, apoiava.