Em Tóquio, Macron elogia a 'previsibilidade' da Europa diante da atual turbulência global

O presidente francês, Emmanuel Macron, elogiou a "previsibilidade" da Europa diante da turbulência global nesta quarta-feira (1º) em Tóquio, em uma aparente referência à guerra no Oriente Médio e às decisões de seu homólogo americano, Donald Trump, apesar de não tê-lo mencionado especificamente.

"Sei muito bem que a Europa às vezes pode ser vista como um continente mais lento do que outros", admitiu o presidente a uma plateia de líderes empresariais e investidores japoneses no segundo dia de sua visita ao Japão.

Mas "a previsibilidade tem valor, e nós o demonstramos ao longo destes últimos anos, e eu diria que também nestas últimas semanas: estamos onde vocês sabem que estaremos", acrescentou.

"Isso não é ruim, nestes tempos, acreditem", insistiu.

Macron criticou os países que alegam estar se movendo "muito mais rápido" do que seus aliados, mas "vocês não sabem se ainda estarão nessa posição depois de amanhã, ou se poderão tomar uma decisão amanhã que os prejudique sem sequer informá-los".

O comentário se referia à guerra que os Estados Unidos e Israel iniciaram há mais de um mês contra o Irã, que em resposta fechou o estratégico Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa grande parte do petróleo importado pelo Japão.