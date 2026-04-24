"É uma sociedade que ainda vive o luto e chora seus mortos", diz embaixadora do Brasil em Ruanda 

O genocídio ocorrido em Ruanda, iniciado em abril de 1994, permanece como um dos episódios mais sombrios da era contemporânea. Entre abril e julho daquele ano, uma escalada sistemática de violência resultou na morte de centenas de milhares de pessoas num intervalo de cem dias. O cenário de horror foi traduzido para as massas uma década depois pelo cinema, com o lançamento do filme Hotel Ruanda, tornando-se um marco para o debate sobre direitos humanos e intervenção internacional.

Mais de três décadas após a tragédia que marcou o país africano, o Brasil, em maio de 2025, abriu pela primeira vez uma embaixada no país, simbolizando um novo capítulo de cooperação técnica e diplomática — a abertura ocorreu pelo princípio da reciprocidade, já que o governo de Ruanda havia solicitado a abertura de sua embaixada no Brasil, o que ocorreu em 2024. A missão de chefiar a representação coube à experiente diplomata Irene Vida Gala, que traz na bagagem 40 anos de atuação no Itamaraty, onde ingressou em 1986.

Irene, nascida em São Paulo, com origem em uma família de imigrantes portugueses, teve boa parte de sua carreira no Ministério das Relações Exteriores ligada ao continente africano. Além de atuar nas embaixadas brasileiras em Guiné-Bissau, Zâmbia, Angola e África do Sul, também foi chefe da representação brasileira em Gana durante seis anos.

Nesta entrevista exclusiva a Zero Hora, Irene Vida Gala compartilha suas experiências em Ruanda, onde já mora há quase um ano. Além disso, a diplomata comenta as relações do Brasil com países africanos, as tradições da diplomacia brasileira e destaca a convivência que teve com a diplomata gaúcha Leda Camargo Martins. Confira:

Neste mês de abril se completam 32 anos do início do genocídio em Ruanda. Para quem não acompanhou, ou não sabe da história, como foi aquele período?

O genocídio deixou o país arrasado, a população de joelhos. A maioria da população de Ruanda é de hutus, mas os tutsis sempre tiveram proeminência na política do país. No início de abril de 1994, um atentado derrubou o avião onde estavam os presidentes de Ruanda e do Burundi, ambos hutus, e extremistas da etnia culparam um grupo rebelde tutsi, que por sua vez culpava os extremistas hutus como os autores do ataque, como um pretexto para iniciar um massacre. A partir disso, começou uma campanha de extermínio contra os tutsis promovida por esse grupo de extremistas hutus, e em apenas cem dias, foram mortas entre 800 mil e um milhão de pessoas, em um país que, na época, tinha oito milhões de habitantes. Tutsis e hutus são do mesmo grupo populacional, falam a mesma língua, moram no mesmo território, têm a mesma história, a mesma cultura, mas naquele momento se criou um discurso de ódio e de divisão que resultou no genocídio.

Aconteceram episódios de vizinhos se matando, amigos se matando, até maridos hutus matando as esposas tutsis, foi um horror completo. IRENE VIDA GALA Embaixadora do Brasil em Ruanda

Como o episódio é encarado no país hoje, e quais são as marcas ainda presentes no cotidiano do país?

O episódio ainda é muito recente, 30 anos em termos de História não são nada, então as memórias ainda estão muito presentes. Nas últimas semanas, acompanhei vários eventos e atividades realizadas para marcar a data, e a gente ouve relatos impressionantes de pessoas que vivenciaram todo aquele processo. Mesmo a população jovem, que nasceu depois do genocídio, ouve histórias o tempo inteiro de familiares mais velhos. É uma sociedade que vive ainda sob um manto muito pesado, que ainda vive o luto e chora seus mortos. É muito comum você encontrar pessoas que perderam inúmeros membros da família, órfãos, mas o país precisou se reconstruir, afastando o discurso de ódio e de divisão da população. Chegou um momento que as pessoas deram as mãos para seguir em frente, tendo todo aquele horror na memória, e com esse sentimento norteador de “nunca mais".

Depois do genocídio, como foi gerado um sofrimento coletivo muito grande, se criou um lema no país, “Never Again”, para que o genocídio não seja esquecido e que os acontecimentos daquele período nunca mais se repitam.

O atual presidente está à frente do país desde o fim do genocídio. Como é a situação da política interna de Ruanda atualmente?

É uma situação muito específica, ainda em um processo de reconstrução após o genocídio. Aos olhos do Ocidente, causa estranheza observar um presidente que está no poder há 30 anos, mas quando você chega aqui começa a rever alguns critérios. Não dá para compreender Ruanda fora do contexto do pós-genocídio. O presidente Paul Kagame, está no poder desde o fim do genocídio. O país precisava se estabilizar, era importante, então, ter uma figura que centralizasse os esforços pela pacificação e união, e que tivesse legitimidade por parte da população. E ele conta ainda hoje com grande apoio da população, até por estar conseguindo também ótimos resultados em termos econômicos e sociais. Existem outros partidos políticos, mas não há mais espaço para movimentos que defendam discursos de ódio, de divisão da população. Nessas últimas décadas, foi posta em prática uma política de construção de identidade nacional sem distinção entre hutus e tutsis, sem identificar quem é de cada grupo, todos são ruandeses. E houve um processo de justiça de transição, sem vinganças, não houve nenhuma morte para vingar os assassinatos do genocídio, houve julgamentos, prisões de quem cometeu crimes mais graves, muitos também fugiram para países vizinhos, mas houve também um viés de justiça social, perdões por parte de familiares de assassinados para os assassinos.

Como é o trabalho de abrir uma embaixada do Brasil em um novo país? E como se organiza a sociedade ruandesa hoje?

Nós abrimos a embaixada do Brasil em Ruanda em maio de 2025, estamos perto de completar um ano. Abrir uma embaixada do zero em um país é um grande desafio, a agenda precisa ser totalmente construída, a gente busca entender as especificidades do país, buscar as melhores oportunidades de conexão com o Brasil. Tem sido um trabalho muito grande, junto ao meu colega Rômulo Neves, mas em 11 meses aqui podemos dizer que a representação brasileira já é uma referência. Ruanda é um país pequeno, com área menor que Alagoas e 14 milhões de habitantes, ou seja, uma grande densidade populacional. O território é localizado na região dos grandes lagos do leste africano, não tem acesso ao mar, e é cercado por grandes países como a República Democrática do Congo, Uganda e Tanzânia, além de fazer fronteira ainda com o Burundi.

São cerca de 40 brasileiros que moram no país, muitos trabalham em uma empresa portuguesa de engenharia, há também algumas irmãs, em missão religiosa, e um gaúcho, o Augusto, que é diretor em uma escola.

Do ponto de vista da economia, eles têm minérios no território, mas como a área não é muito grande, eles buscam outras oportunidades de desenvolvimento, como investimento em inovação e tecnologia. Hoje, o país é reconhecido como um dos 10 principais hubs tecnológicos da África. A população é jovem, cerca de 50% tem menos de 16 anos, e eles investem muito em conhecimento e na formação desses jovens, mais de 90% da população tem acesso a educação. O país também tem uma vocação muito importante para o turismo, tanto o de eventos, quanto o turismo natural. Ruanda é um dos poucos países africanos onde você ainda pode ver gorilas, por exemplo. Kingali, a capital, é uma das cidades mais seguras do continente, e esse fator também ajuda a trazer muitas conferências e eventos internacionais ao país. Em relação ao Brasil, há um ponto de conexão importante com o agronegócio, eles têm uma grande tradição na criação de gado, e há muito interesse no conhecimento e na tecnologia brasileira na área de melhoramento genético, e já há intercâmbio nessa área entre os países.

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Você teve boa parte de sua carreira ligada ao continente africano. Como avalia as relações atuais do Brasil com os países do continente?

Há hoje no Brasil uma compreensão muito maior sobre o que é a África, há muito mais conhecimento sobre os países africanos, seja do Estado, seja do setor privado, do que era há 30, 40 anos, e isso é uma mudança muito positiva. Além das ligações históricas e culturais entre os africanos e a população brasileira, a partir da diáspora, a relação se agregou nas últimas décadas por meio de intercâmbio institucional e econômico. Com os países lusófonos, as relações são ainda mais amplas, comerciais e culturais, há uma grande quantidade de brasileiros, de empresas brasileiras, em países como Angola e Moçambique.

A história recente da África passou por muitos ciclos, tiveram os séculos de exploração europeia com o tráfico escravagista, depois o período das guerras de independência e fim do colonialismo europeu, e as disputas de influência durante a Guerra Fria. Hoje, o continente vive uma outra inserção, com uma disputa de influência de China, Estados Unidos, Rússia e Turquia.

A África contemporânea é esse espaço de interesse, que tem riquezas em matérias-primas, contingente populacional significativo e grande potencial de crescimento econômico, é a próxima fronteira do desenvolvimento do planeta no século 21.

Como surgiu o seu interesse pelo continente africano, e como esse fator acabou direcionando a sua carreira?

Eu sempre tive interesse pela África, mas também fiz uma análise estratégica, poucas pessoas estudavam o continente. Quando eu já estava em Brasília, me preparando para a escola diplomática, arrumei um emprego na embaixada da Nigéria, onde trabalhei por oito meses. Quando eu fui para o Instituto Rio Branco, acabou sendo um direcionamento natural e foi uma feliz escolha. Tive a oportunidade de trabalhar na embaixada do Brasil em Luanda, ainda durante a guerra civil angolana. Lá, acompanhei um período de auge da guerra, na década de 1990, foi muito sofrido para o país, mas de muito aprendizado e crescimento profissional. De lá, fui para a África do Sul, já sob presidência de Nelson Mandela, e foi uma grande oportunidade poder acompanhar o país passar por todo o processo de transição e reconstrução após o apartheid. Também atuei em Nova York, na representação brasileira nas Nações Unidas, e na embaixada de Roma, dois postos que proporcionaram experiências extraordinárias. Em 2011, voltei à África para ser embaixadora do Brasil em Gana, foi meu primeiro posto como embaixadora, onde fiquei até 2017. Depois, voltei para o Brasil, para atuar em São Paulo, na minha cidade natal, até que recebi a missão de abrir a embaixada do Brasil em Ruanda, em 2025.

O cenário atual das relações internacionais demonstra uma crise do multilateralismo e um acirramento das relações entre as grandes potências. Como o Brasil, que sempre teve uma política externa autônoma e independente, pode navegar neste panorama?

É fundamental respeitar a nossa tradição e a nossa Constituição. Nossa Constituição define nossas diretrizes de atuação: respeito aos direitos humanos, fomento do multilateralismo e respeito à soberania dos países. E essa tem sido a história de nossa tradição diplomática, atuando com autonomia, independência e de construir consensos. Porém, hoje estamos vivendo uma crise global do multilateralismo, das negociações, dos valores tradicionais da diplomacia. Há uma disputa mais acirrada na arena global, guerras, retóricas agressivas, líderes extremistas e protecionismo comercial. Ainda mais nesse cenário conflituoso.

O Brasil precisa se manter fiel às suas tradições, de buscar a construção de consensos, da paz, manter relações com um leque amplo de países, defendendo sempre os interesses nacionais. Este é o legado da história da diplomacia do nosso país.

Você foi fundadora e a primeira a presidir a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras (AMDB). Como avalia a presença feminina no Itamaraty?

Desde que iniciei a carreira, algumas coisas evoluíram, mas outras não. Quando eu entrei no Itamaraty, há 40 anos, a equidade de gênero não era uma pauta, todos os cargos oficiais, por exemplo, só tinham nomes masculino, então as mulheres eram chamadas de a embaixador, a secretário, a ministro. Na turma que eu ingressei, éramos 10 mulheres de um total de 44, tinham cerca de 23% de mulheres na carreira, e esse número praticamente não evoluiu até hoje. No ano passado, pela primeira vez na história, ocorreu um concurso em que mais de 40% dos aprovados eram mulheres, o que é um marco, mas denota uma evolução lenta. Aos poucos, alguns mecanismos de incentivo à entrada de mulheres na carreira têm sido implementados no ministério, o que deve contribuir para mudar esse cenário. Além disso, há outros elementos da carreira que também precisam ser mais igualitários, como critérios para promoções, ocupação de melhores postos. Até o ano passado, das 20 maiores embaixadas do Brasil, só uma era chefiada por uma mulher. Ao mesmo tempo, tivemos um fato notório recente, que foi a nomeação da embaixadora Maria Laura da Rocha como a primeira mulher na história a assumir a Secretaria-Geral do Ministério das Relações (MRE) Exteriores, o segundo cargo mais importante na hierarquia do MRE. A luta segue para que tenhamos também a primeira mulher a ser nomeada chanceler e chefiar o ministério.

Recentemente, faleceu uma diplomata gaúcha que também teve uma carreira muito expressiva, a embaixadora Leda Martins Camargo. Você teve uma convivência próxima dela?