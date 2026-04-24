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"É uma sociedade que ainda vive o luto e chora seus mortos", diz embaixadora do Brasil em Ruanda 

Genocídio que marcou a história recente do país teve seu início em abril, há 32 anos. Desde maio de 2025, o Brasil mantém uma representação diplomática no território

Mathias Boni

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