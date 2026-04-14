Duplo atentado suicida na Argélia coincide com visita do papa (fonte próxima e imagens verificadas)

Um duplo atentado suicida abalou Blida, na Argélia, na segunda-feira. A cidade fica a 40 km de Argel, que recebeu o papa Leão XIV nesta terça-feira(14) segundo uma fonte próxima ao caso que falou à AFP, além de imagens verificadas pela agência.

"De forma totalmente categórica, foi confirmado por meio de testemunhas que dois incidentes de segurança ocorreram ontem à tarde em Blida - incidentes de natureza terrorista. Dois homens-bomba detonaram seus explosivos e morreram", disse a fonte à AFP.

Em um vídeo - cuja autenticidade foi verificada pela AFP nesta terça-feira - é possível ver dois corpos estendidos em ruas de Blida.