Duas pessoas são esfaqueadas em bairro judaico de Londres; suspeito é preso

Duas pessoas foram esfaqueadas nesta quarta-feira, 29, em um bairro de Londres com uma grande comunidade judaica. Um homem de 45 anos foi preso sob suspeita de tentativa de homicídio em um ataque que as autoridades classificaram como antissemita.

Políticos condenaram o ataque, que ocorre após uma série de incêndios criminosos contra sinagogas e outros locais judaicos na cidade.

O primeiro-ministro Keir Starmer também criticou o ato criminoso. "Ataques contra nossa comunidade judaica são ataques contra a Grã-Bretanha".

A organização de segurança Shomrim afirmou que um suspeito foi visto correndo pela Golders Green Road armado com uma faca e tentando esfaquear membros judeus do público na manhã de quarta-feira, 29.

Segundo informações, o suspeito foi detido por membros do Shomrim antes de ser preso pela polícia, que usou uma arma de choque contra o homem.

A polícia metropolitana informou que as vítimas, um homem de aproximadamente 30 anos e outro com cerca de 70, foram hospitalizadas e se encontram em condição estável.

A corporação afirmou ainda que o suspeito tentou esfaquear policiais, mas nenhum deles ficou ferido.

Investigadores da unidade antiterrorista estão liderando a investigação, mas o caso ainda não foi declarado como um ato terrorista.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que a comunidade judaica de Londres tem sido alvo de uma série de ataques antissemitas chocantes. "Não deve haver absolutamente nenhum lugar para o antissemitismo na sociedade", disse ele.

O incidente ocorre após ataques incendiários nas últimas semanas contra locais judaicos em Londres, incluindo ambulâncias de uma instituição de caridade em Golders Green e uma sinagoga a poucos quilômetros de distância.

Agentes antiterroristas estão investigando se os ataques incendiários foram obra de grupos apoiados pelo Irã.

Ninguém ficou ferido nos incêndios criminosos, que ocorreram a poucos quilômetros de distância uns dos outros. Várias pessoas foram presas e indiciadas.

A comunidade judaica da Grã-Bretanha está estabelecida há muito tempo, mas representa uma pequena porcentagem da população, com cerca de 300 mil pessoas.

O subúrbio de Golders Green, no noroeste de Londres, é um de seus epicentros, abrigando restaurantes, diversas escolas judaicas e várias dezenas de sinagogas, além de grandes comunidades asiáticas e do Oriente Médio.

O número de incidentes antissemitas relatados em todo o Reino Unido aumentou drasticamente desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 e a subsequente guerra em Gaza, de acordo com o Community Security Trust.

O grupo registrou 3.700 incidentes em 2025, contra 1.662 em 2022. Em outubro de 2025, um agressor atropelou com seu carro pessoas reunidas em frente a uma sinagoga em Manchester no Yom Kippur e esfaqueou uma pessoa até a morte. Outra pessoa morreu durante o ataque após ser atingida acidentalmente por um tiro da polícia.