Duas pessoas feridas em ataque com faca em Londres

Duas pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (29) em um ataque com faca no bairro londrino de Golders Green, lar de uma grande população judaica, anunciaram duas organizações judaicas britânicas.

Londres tem sido palco de uma série de atos violentos contra locais ligados à comunidade judaica nas últimas semanas.

"Houve um ataque com faca em Golders Green hoje. O suspeito foi preso", anunciou a organização judaica Community Security Trust (CST) na rede X.

"Duas vítimas foram esfaqueadas e estão sendo atendidas pela Hatzola", um serviço de emergência voluntário em Golders Green, afirmou o grupo de vigilância comunitária Shomrim North West London.

O grupo acrescentou que o homem estava "armado com uma faca e tentava esfaquear judeus" na Golders Green Road.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em discurso a membros do Parlamento durante a sessão de perguntas ao governo, expressou sua "preocupação" e acrescentou que "uma investigação policial está em andamento".

"Todos nós devemos afirmar claramente nossa determinação em lutar contra esse tipo de ataque, do qual temos visto muitos exemplos ultimamente", acrescentou o líder trabalhista.

O suspeito foi detido no local por membros do Shomrim antes de ser preso pela polícia, informou o grupo.

No final de março, um ataque antissemita teve como alvo ambulâncias em Hatzola, seguido por ataques a uma sinagoga no bairro de Harrow e à sede de uma instituição de caridade judaica.

Os ataques não resultaram em mortes, mas aumentaram a preocupação na comunidade judaica.

A polícia prendeu 25 pessoas em conexão com esses ataques, que ocorreram após o início da ofensiva israelense-americana contra o Irã.

As motivações ainda não foram claramente estabelecidas, mas a polícia investiga reivindicações de responsabilidade feitas por um grupo pró-Irã chamado Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Haji).