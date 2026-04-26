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Ataque a tiros em hotel
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Donald Trump publica foto do suspeito imobilizado pelos agentes e vídeo do ataque

Presidente dos Estados Unidos foi retirado às pressas de um evento em Washington após disparos de arma de fogo. Suspeito foi detido, atingido e levado sob custódia

Zero Hora

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