Donald Trump publica foto do suspeito imobilizado pelos agentes e vídeo do ataque

Líder norte-americano em coletiva após o atentado. Mandel Ngan / AFP

Donald Trump utilizou sua rede social, a Truth Social, para publicar a foto do suspeito de ser o atirador no evento - Jantar dos Correspondentes - marcado para a noite deste sábado (25) no hotel Washington Hilton. Trump, a primeira-dama e integrantes do governo foram retirados às pressas após o homem avançar sobre a segurança atirando.





A imagem mostra em close o homem imobilizado pelos agentes do FBI.

Trump também publicou na sua rede social um vídeo que mostra o atirador furando o bloqueio da segurança





Segundo o FBI de Washington, o suspeito foi detido logo após os disparos.

O atirador

As autoridades policiais informaram que o suspeito preso é um homem de 31 anos residente no Estado da Califórnia. Ele estaria hospedado no próprio hotel em que o evento ocorreu e portava uma pistola, uma espingarda e uma faca. Em princípio, o homem teria agido sozinho, mas a investigação ainda está em curso. Ainda na noite de sábado, o apartamento em que o suspeito mora foi revistado pela polícia. Inicialmente, o atirador poderá ser enquadrado, conforme a legislação norte-americana, por usar arma de fogo em um crime violento e atacar um agente federal utilizando arma perigosa.

Homem doente, diz Trump

Após o episódio, Donald Trump fez um pronunciamento de 29 minutos da sala de imprensa da Casa Branca.

Trump disse que o suspeito possuía várias armas. O presidente dos EUA disse também que o homem, detido por agentes do FBI, é "uma pessoa muito doente".

Aos jornalistas, comentou que prefere não pensar como a arma foi levada até o hotel e tenta não pensar no que aconteceu. Disse que faz tudo pelo país, assim como a primeira-dama também faz.