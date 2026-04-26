Donald Trump elogia o Serviço Secreto: "Fizeram um trabalho fantástico, agiram com rapidez e coragem

Trump faria um discurso no evento. Mandel Ngan / AFP

Donald Trump disse em sua rede social Truth Social que o "Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico" ao retirá-lo do salão em que ocorria um jantar promovido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca, no hotel Washington Hilton, na noite deste sábado (25), após tiros serem ouvidos.

Foi ao sair deste mesmo hotel, em 30 de março de 1981, que o então presidente Ronald Reagan sofreu um atentado a tiros.

"Foi uma noite e tanto em Washington. O Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e coragem", disse Trump. "O atirador foi detido, e eu recomendei que "DEIXEM O SHOW CONTINUAR", mas serei totalmente orientado pelas forças de segurança. Eles tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será bem diferente do que estava planejado, e nós simplesmente vamos ter que fazer isso de novo", acrescentou.

Suspeito foi imobilizado e levado sob custódia. Mandel Ngan / AFP

O atirador

As autoridades policiais informaram que o suspeito preso é um homem de 31 anos residente no Estado da Califórnia. Ele estaria hospedado no próprio hotel em que o evento ocorreu. Em princípio, o homem teria agido sozinho, mas a investigação ainda está em curso. Ainda na noite de sábado, o apartamento em que o suspeito mora foi revistado pela polícia. Inicialmente, o atirador poderá ser enquadrado, conforme a legislação norte-americana, por usar arma de fogo em um crime violento e atacar um agente federal utilizando uma arma perigosa.

O âncora da CNN Wolf Blitzer, que estava no jantar, afirmou que as autoridades ordenaram a evacuação do local, apesar de a organização ter dito anteriormente que o evento continuaria.

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Blitzer afirmou que estava a poucos metros do atirador quando os disparos começaram, em um local fora do salão onde ocorria o jantar, e que agentes de segurança caíram sobre o homem e o imobilizaram. Ele acrescentou que também foi jogado no chão por agentes de segurança.

— Foi um momento muito assustador para mim e para todos que estavam naquele corredor — afirmou.

A CNN mostrou imagens do momento em que Trump foi retirado da sala por seguranças. Ele parece cair logo após levantar da cadeira, amparado pelos agentes, mas se ergue logo em seguida.

MANDEL NGAN / AFP

Minutos depois, o FBI em Washington publicou na rede X: "O Esquadrão de Resposta da Região da Capital Nacional do escritório de campo do FBI em Washington respondeu a um tiroteio no hotel Washington Hilton, em Washington, D.C. O suspeito está sob custódia".