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Ataque a tiros em hotel
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Donald Trump elogia o Serviço Secreto: "Fizeram um trabalho fantástico, agiram com rapidez e coragem

Presidente dos EUA participava do evento Jantar dos Correspondentes quando foi retirado às pressas por agentes em razão de disparos de arma de fogo

Estadão Conteúdo

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