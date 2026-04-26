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Donald Trump é retirado às pressas por seguranças de jantar após relatos de disparos em hotel

Presidente dos Estados Unidos participava do evento anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca. Uma fonte oficial do governo e o Serviço Secreto confirmaram que o republicano está seguro e não sofreu ferimentos

Zero Hora

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