Donald Trump é retirado às pressas por seguranças de jantar após relatos de disparos em hotel

Esta era a primeira participação de Trump no evento durante seu atual mandato. MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas pelo Serviço Secreto do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca na noite deste sábado (25). O incidente ocorreu no hotel Washington Hilton, na capital americana, após relatos de barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo dentro do salão.

Além do presidente, o vice-presidente JD Vance e membros do Gabinete foram escoltados para fora do local.

Segundo a CNN, citando fontes do Serviço Secreto, que faz a segurança do presidente dos EUA, tiros teriam sido disparados no hotel. Forças de segurança detiveram um suspeito no local e o levaram para interrogatório.

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O jantar havia começado pouco antes, com um discurso da correspondente sênior da CBS News na Casa Branca, Waijia Jiang. Era esperado também um discurso de Trump.

Esta era a primeira participação de Trump no evento durante seu atual mandato. Mandel Ngan / AFP

Convidados e jornalistas presentes no evento foram orientados a buscar abrigo sob as mesas. O salão foi evacuado logo em seguida.

Uma fonte oficial da Casa Branca e o Serviço Secreto confirmaram que o presidente Trump está seguro e não sofreu ferimentos. Não há registro oficial de outras vítimas até o momento.

O atirador

As autoridades policiais informaram que o suspeito preso é um homem de 31 anos residente no Estado da Califórnia. Ele estaria hospedado no próprio hotel em que o evento ocorreu. Em princípio, o homem teria agido sozinho, mas a investigação ainda está em curso. Ainda na noite de sábado, o apartamento em que o suspeito mora foi revistado pela polícia. Inicialmente, o atirador poderá ser enquadrado, conforme a legislação norte-americana, por usar arma de fogo em um crime violento e atacar um agente federal utilizando uma arma perigosa.













Jantar dos Correspondentes

O Jantar dos Correspondentes é um dos eventos mais tradicionais de Washington, reunindo a cúpula do governo, jornalistas e celebridades. Esta era a primeira participação de Trump no evento durante seu atual mandato.

Alto escalão

As autoridades policiais e o Serviço Secreto isolaram a área externa do hotel. Unidades da Guarda Nacional foram posicionadas no interior do edifício para garantir a segurança dos demais presentes.

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Entre os presentes estavam: Scott Bessent, secretário do Tesouro; Tulsi Gabbard, diretora de inteligência nacional; Sean Duffy, secretário de transportes; Karoline Leavitt, secretária de imprensa; Steven Cheung, diretor de comunicações da Casa Branca; e Kash Patel, diretor do FBI.

Trump se manifesta

Donald Trump disse em sua rede social Truth que o "Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico" ao retirá-lo do salão.

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"Foi uma noite e tanto em Washington. O Serviço Secreto e as forças de segurança fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e coragem", disse Trump. "O atirador foi detido, e eu recomendei que "DEIXEM O SHOW CONTINUAR", mas serei totalmente orientado pelas forças de segurança. Eles tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será bem diferente do que estava planejado, e nós simplesmente vamos ter que fazer isso de novo", acrescentou.

Evento cancelado

Cerca de 30 minutos após o incidente, a jornalista Weijia Jiang, presidente do evento, anunciou que o jantar será retomado em outra data.

Próximos passos