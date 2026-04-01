Dezoito migrantes morrem em naufrágio na Turquia

Dezoito migrantes que viajavam em um bote inflável morreram afogados nesta quarta-feira (19) no Mar Egeu, na costa de Bodrum, sudoeste da Turquia, anunciou a Guarda Costeira turca.

"Após as operações de busca e resgate, 21 migrantes sem documentos foram resgatados e recuperamos os corpos de outros 18", afirma um comunicado.

A Guarda Costeira informou que localizou o grupo de migrantes no mar por volta das 6h00 (0h00 de Brasília).

"O bote inflável se recusou a parar e fugiu em alta velocidade antes de começar a afundar", acrescenta a nota.

A cidade turística de Bodrum fica perto de várias ilhas gregas, entre elas Kos, um dos pontos de entrada na União Europeia (UE), a menos de cinco quilômetros da Turquia.

Os naufrágios são frequentes durante as travessias perigosas em direção às ilhas gregas do Egeu.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), pelo menos 831 migrantes desapareceram ou foram encontrados mortos no Mediterrâneo desde o início do ano.