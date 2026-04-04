Departamento de Estado dos EUA prende sobrinhas de general iraniano morto em 2020

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a prisão e deportação de duas sobrinhas do general iraniano Qasem Soleimani, morto em janeiro de 2020 após um ataque americano ordenado pelo presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato.

Segundo o secretário de Estado, Marco Rubio, Hamideh Soleimani Afshar e sua filha tinham visto de residência permanente legal nos EUA e "viviam luxuosamente no país". O visto de ambas foi revogado, e elas estão sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês), aguardando deportação do país.