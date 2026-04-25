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Tensão no Oriente Médio
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Delegações de EUA e Irã vão ao Paquistão em meio à expectativa de novas negociações 

Representantes dos dois países estão em Islamabad neste sábado, ainda que não haja garantia de encontro para pôr fim à guerra

Zero Hora

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