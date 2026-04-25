Delegações de EUA e Irã vão ao Paquistão em meio à expectativa de novas negociações 

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi (terceiro à esquerda), conversou com o chefe do Exército paquistanês, Asim Munir (terceiro à direita). - / Iranian Foreign Ministry

Delegações de EUA e Irã estarão no Paquistão neste final de semana, em meio à possibilidade de uma nova rodada de negociações entre os dois países envolvidos em guerra desde 28 de fevereiro.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, chegou a Islamabad, capital do Paquistão, na sexta-feira (24). Uma equipe liderada pelo enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, e por Jared Kushner, genro do presidente norte-americano, deve iniciar viagem neste sábado (25).

Apesar de haver expectativa de que ocorram novas negociações entre EUA e Irã para pôr fim ao conflito, nenhum encontro entre os países foi oficialmente agendado.

O país persa afirmou que seus representantes não pretendem se reunir com negociadores norte-americanos. Segundo o porta-voz da chancelaria iraniana, Esmaeil Baghaei, as posições da teocracia serão repassadas diretamente ao governo do Paquistão, que está mediando os contatos entre os dois países. Antes, o governo dos EUA havia informado que Witkoff e Kushner participariam de conversas com Araghchi a partir deste sábado.

Logo após desembarcar em Islamabad, o ministro das Relações Exteriores iraniano conversou com o chefe do Exército paquistanês, Asim Munir. Após as reuniões no Paquistão, deve se deslocar para Omã e Rússia.

O Paquistão espera há dias pela retomada das conversas entre norte- americanos e iranianos, iniciadas há duas semanas e suspensas desde então. A guerra no Oriente Médio, desencadeada por ataque conjunto de EUA e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro, deixou milhares de mortos e abalou a economia mundial.

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, que liderou a equipe americana há duas semanas, não fará parte do grupo desta vez, mas pode se juntar mais adiante em caso de progresso.