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Guerra no Oriente
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Delegações de EUA e Irã chegam ao Paquistão para negociar a paz; entenda o que está em jogo

Conversas neste sábado buscam encerrar a guerra iniciada em fevereiro, com impasses sobre Líbano, programa nuclear e Estreito de Ormuz

Zero Hora

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