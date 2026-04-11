Delegações de EUA e Irã chegam ao Paquistão para negociar a paz; entenda o que está em jogo

Autoridades se reúnem na capital paquistanesa, Islamabad. FAROOQ NAEEM / AFP

Líderes de Estados Unidos e Irã estão em Islamabad, capital do Paquistão, neste sábado (11) para negociar o fim guerra iniciada em 28 de fevereiro. A delegação americana é chefiada pelo vice-presidente JD Vance, enquanto a equipe iraniana tem à frente o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi.

As discussões ocorrem alguns dias depois de EUA, Irã e Israel anunciarem um cessar-fogo frágil. Logo no primeiro dia após o início da trégua de duas semanas, na última quarta-feira (8), os israelenses realizaram bombardeios contra o Líbano. Como resposta, Teerã ameaçou romper o tratado de paz e voltou a fechar o Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo do mundo.

Uma das condições do Irã para avançar nas negociações neste sábado é a inclusão do Líbano no acordo. A República Islâmica também quer o desbloqueio de bilhões em ativos que tem congelados no Exterior, o que, segundo relatos de uma fonte iraniana à agência de notícias Reuters, os EUA concordaram em liberar.

Os americanos, por sua vez, desejam a retomada do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz. A demora do Irã em liberar o local tem irritado Donald Trump. O presidente dos EUA afirmou na última sexta-feira (10) que o país persa "só está vivo hoje para negociar" e ameaçou reagir caso as conversas fracassem.

Outro ponto em discussão – e certamente um dos que causam maior discórdia – é a continuidade do programa nuclear de Teerã. A proposta de 10 pontos do Irã, que Trump descreveu como "uma base viável para negociação", inclui a exigência de reconhecimento internacional do seu direito ao enriquecimento de urânio. No entanto, o plano de 15 pontos dos EUA, segundo relatos, exige que o Irã "encerre todo o enriquecimento de urânio em território iraniano".