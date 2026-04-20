Delegação dos EUA viajará 'em breve' ao Paquistão para diálogo com Irã

Uma delegação dos Estados Unidos, encabeçada pelo vice-presidente JD Vance, partirá "em breve" para o Paquistão para uma nova rodada de negociações de paz com o Irã, disse à AFP uma fonte próxima das discussões nesta segunda-feira (20).

Esta informação chega pouco depois de o presidente americano, Donald Trump, afirmar ao New York Post que os negociadores americanos já estavam a caminho, e enquanto Teerã assegura não ter tomado nenhuma decisão sobre a retomada dos diálogos.

Após uma reunião em Islamabad em 11 e 12 de abril, que terminou sem acordo, as duas partes se acusaram mutuamente de violar uma trégua temporária que terminará nos próximos dias.

Trump, que falou por telefone com vários meios de comunicação, disse à Bloomberg News que era "altamente improvável" que prorrogasse o cessar-fogo de duas semanas que, segundo afirmou, termina na noite de quarta-feira, horário da costa leste dos Estados Unidos.

Em outras declarações, o presidente disse à PBS News que, se o cessar-fogo terminar sem um acordo de paz, "então muitas bombas começarão a explodir".

Questionado se o Irã participaria das conversas desta segunda-feira em Islamabad, Trump disse que não sabia. "Supõe-se que eles estarão lá. Nós concordamos em estar lá", afirmou.

Apesar da incerteza, o Paquistão reforçou a segurança, bloqueando estradas e impondo restrições ao tráfego na capital.

"Não temos qualquer plano para a próxima rodada de negociações e nenhuma decisão foi tomada a esse respeito", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei.

A Casa Branca disse que o vice-presidente JD Vance chefiará a delegação, depois de Trump afirmar que ele próprio não o faria, por motivos de segurança.