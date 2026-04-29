Delegação do Irã cancela participação no Congresso da Fifa por 'insulto' no aeroporto de Toronto

Os dirigentes da Federação Iraniana de Futebol cancelaram sua participação no Congresso da Fifa em Vancouver, Canadá, nesta quarta-feira (29), devido a um "insulto" proferido por um agente de imigração no aeroporto de Toronto, segundo um comunicado da organização divulgado por agências de notícias iranianas.

O presidente e o secretário-geral da Federação Iraniana, que viajaram para o Canadá com "vistos oficiais", decidiram "retornar à Turquia no primeiro voo disponível devido ao comportamento inadequado dos agentes de imigração no aeroporto e ao insulto a um dos ramos mais honrados das forças armadas iranianas", diz o comunicado, sem fornecer mais detalhes.

Em 2024, o Canadá designou a Guarda Revolucionária do Irã como grupo terrorista, designação que proíbe a entrada de seus membros no país.