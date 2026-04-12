Delegação do Hamas chega ao Cairo para discutir trégua em Gaza

Uma delegação do Hamas chegou ao Cairo neste domingo(12) para se reunir com autoridades egípcias e discutir supostas violações do cessar-fogo na Faixa de Gaza, em vigor há seis meses, disseram à AFP duas fontes do movimento palestino.

A delegação, liderada por Khalil al-Hayya, responsável pelas negociações com Israel, "chegou ao Cairo na noite de sábado, onde iniciou reuniões e conversas com autoridades da inteligência egípcia encarregadas da questão palestina", segundo um funcionário do Hamas que pediu anonimato.

Uma reunião neste domingo deve "discutir o fim das violações israelenses e a implementação das disposições restantes da primeira fase do acordo de cessar-fogo", acrescentou.

Israel e Hamas acusam-se mutuamente de violar o cessar-fogo apoiado pelos Estados Unidos, que entrou em vigor em 10 de outubro, pondo fim parcialmente à guerra de dois anos desencadeada pelo ataque do movimento palestino em território israelense em 7 de outubro de 2013.

Esta é a segunda delegação do Hamas que viaja ao Cairo em menos de um mês para pressionar pela implementação do acordo.

Segundo este representante, o movimento insistirá na necessidade de Israel pôr fim às violações do cessar-fogo, desmobilizar suas posições militares em Gaza, reabrir totalmente as passagens de fronteira, aumentar o fluxo de viajantes e permitir a entrada de maiores volumes de ajuda humanitária.

Segundo outra fonte do Hamas, também haverá uma reunião com o alto representante para Gaza, o diplomata búlgaro Nikolay Mladenov.