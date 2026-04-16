Dan Caine diz que bloqueio marítimo se aplica a navios em águas iranianas e internacionais

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Dan Caine, afirmou que o bloqueio marítimo imposto por Washington se aplica a todas as embarcações com destino ou origem em portos iranianos, incluindo navios em águas territoriais do Irã e em águas internacionais. Em coletiva no Pentágono, ele disse que a medida prevê a abordagem, interdição e eventual apreensão de embarcações, com foco também na chamada "frota fantasma" envolvida no transporte de petróleo iraniano.

Segundo Caine, qualquer navio que tente prestar apoio ao Irã poderá ser alvo de ação militar. "Se você não cumprir esse bloqueio, usaremos a força", afirmou. Ele acrescentou que 13 embarcações já optaram por alterar suas rotas diante da medida. Apesar disso, destacou que, até a manhã desta quinta-feira, nenhuma abordagem havia sido realizada pelas forças americanas.

O general ressaltou que a operação não configura um bloqueio do Estreito de Ormuz, mas sim dos portos e da costa iraniana. Ainda assim, disse que as forças dos EUA estão prontas para agir "a qualquer momento" caso necessário, reforçando o caráter imediato da operação.