Cuba diz ter libertado 2.010 presos como 'gesto humanitário' durante a Semana Santa

O governo de Cuba afirmou nesta quinta-feira, 2, que concedeu indulto a 2.010 pessoas como "gesto humanitário" por ocasião da celebração da Semana Santa.

A decisão "partiu de uma análise cuidadosa das características dos crimes cometidos pelos condenados, da boa conduta mantida na prisão, do cumprimento de uma parte significativa da pena e do estado de saúde", indicou um comunicado publicado na imprensa oficial.

"É por isso que, no total dos libertados, aparecem jovens, mulheres, idosos com mais de 60 anos, aqueles que chegarão ao fim da liberdade antecipada no último semestre e no próximo ano; bem como estrangeiros e cidadãos cubanos residentes no exterior", acrescentou o comunicado.