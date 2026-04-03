Cuba anuncia libertação de 2.010 presos

O governo de Cuba anunciou nesta quinta-feira a libertação antecipada de 2.010 presos, como parte de um indulto concedido pela Semana Santa, a segunda soltura de presos anunciada em menos de um mês.

Trata-se de "um gesto humanitário e soberano", anunciado "no contexto das celebrações religiosas da Semana Santa", informa uma nota oficial lida na TV cubana.

Em meados de março, o governo comunista anunciou a libertação antecipada de 51 presos como demonstração de "boa vontade" para com o Vaticano, mediador histórico entre Havana e Washington.

A nota não revela os presos que serão beneficiados nem os motivos de sua prisão, mas informa que são pessoas que cumpriram "uma parte importante de suas penas" e "mantiveram boa conduta".

O texto destaca que este é o quinto indulto realizado "pelo governo cubano desde 2011, pelos quais mais de 11.000 pessoas foram beneficiadas.