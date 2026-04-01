Criação de empregos no setor privado dos EUA subiu mais do que o esperado em março (ADP)

A criação de empregos no setor privado dos Estados Unidos superou as expectativas dos analistas em março, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (1º) pela empresa de processamento de folha de pagamento ADP.

O setor privado adicionou 62.000 vagas no mês passado, informou a ADP, uma leve desaceleração em relação às 66.000 de fevereiro. Mas o número foi significativamente maior do que as 39.000 novas vagas esperadas por economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal.

"No geral, as contratações permanecem estáveis, mas o crescimento do emprego continua a favorecer certos setores, incluindo o da saúde", disse Nela Richardson, economista-chefe da ADP, em um comunicado.

Embora o desemprego permaneça relativamente baixo nos Estados Unidos, as autoridades monitoram qualquer deterioração rápida no mercado de trabalho.

O relatório da ADP também serve como um indicador do comportamento geral do mercado antes da divulgação dos números oficiais de emprego.

Entre os diversos setores, comércio, transporte e serviços públicos perderam 58.000 vagas em março, enquanto educação e serviços de saúde ganharam 58.000.

O setor industrial registrou uma perda de 11.000 postos de trabalho.

Para os trabalhadores do setor privado que não mudaram de emprego, o crescimento salarial foi de 4,5%. Para aqueles que mudaram, os aumentos salariais aceleraram para 6,6%, segundo a ADP.