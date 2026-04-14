CPJ denuncia detenção de jornalista em meio à 'censura' no Golfo

Um jornalista com dupla nacionalidade americana e kuwaitiana está detido há semanas e foi indiciado no Kuwait, informou o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) nesta terça-feira (14), no momento em que os países do Golfo reprimem aqueles que compartilham imagens da guerra entre Estados Unidos e Irã.

Ahmed Shihab-Eldin, que já colaborou com The New York Times, PBS e Al Jazeera English, não publica nada on-line nem foi visto no Kuwait desde 2 de março, assinalou a entidade.

Acredita-se que o comunicador tenha sido acusado de divulgar desinformação, prejudicar a segurança nacional e fazer uso indevido de seu celular, acusações "que são utilizadas de forma sistemática para silenciar jornalistas independentes", afirmou o CPJ em comunicado.

Uma das publicações mais recentes de Shihab-Eldin incluía um vídeo geolocalizado, verificado pela CNN, que mostrava a queda de um avião de combate americano perto de uma base aérea dos Estados Unidos no Kuwait, segundo o CPJ.

Ele também comentou vídeos e imagens relacionados à guerra, acrescentou a ONG.

Centenas de pessoas já foram presas em todo o Golfo e jornalistas também enfrentam uma maior vigilância por registrar este tipo de imagem. Em alguns países é proibido fotografar danos de guerra ou locais sensíveis, o que é considerado uma "censura cada vez mais rigorosa à imprensa", segundo o CPJ.

"Fazemos um apelo ao Kuwait para que liberte Ahmed Shihab-Eldin e retire todas as acusações contra ele", disse a diretora regional da ONG sediada em Nova York, Sara Qudah.