Costa: UE continua a dar apoio ao exército do Líbano e aguarda progresso em conversa com Israel

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou nesta terça-feira, 14, que a União Europeia (UE) continua apoiando o exército do Líbano para controle do território e desarmamento do Hezbollah, além de fornecer ajuda humanitária para o povo libanês.

Em entrevista à CNN, Costa disse que está "cruzando os dedos" por progresso nas conversas entre Líbano e Israel em Washington, ao mesmo tempo em que condenou o governo israelense por desrespeitar o direito internacional em seus ataques ao país vizinho.

Sobre o Estreito de Ormuz, ele pontuou que um bloqueio "nunca é a resposta". "Um bloqueio não se resolve com outro bloqueio", enfatizou Costa, acrescentando que a conferência desta semana liderada por França e Reino Unido - uma coalizão de países dispostos a tomar medidas defensivas no Estreito de Ormuz - é o caminho mais viável a seguir.