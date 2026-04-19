Coreia do Sul diz que Coreia do Norte lançou mísseis em direção às águas orientais do Norte

A Coreia do Norte lançou múltiplos mísseis balísticos em direção ao mar na noite deste sábado, 18 (domingo, 19, no horário local), afirmou o exército da Coreia do Sul. Foi a mais recente atividade de testes de armas do Norte neste ano.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que os lançamentos ocorreram na manhã de domingo (horário local) na área oriental de Sinpo, no Norte.

O país informou que reforçou sua postura de vigilância e está trocando informações com os Estados Unidos e o Japão.

O Ministério da Defesa japonês também declarou que a Coreia do Norte disparou um míssil balístico suspeito.

Na semana passada, Pyongyang disse que o líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou testes de mísseis. Após o teste, Kim afirmou que seu governo continuava focado na "expansão ilimitada" de suas forças nucleares e emitiu novas tarefas não especificadas para aprimorar as capacidades de ataque nuclear e resposta rápida norte-coreanas.

O Diretor Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse na semana passada que sua agência confirmou "um rápido aumento" nas atividades em instalações nucleares na Coreia do Norte.