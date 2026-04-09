Conversas entre Israel e Líbano acontecerão na próxima semana em Washington, segundo fonte

Conversas entre Israel e Líbano estão previstas para a próxima semana no Departamento de Estado dos Estados Unidos, em Washington, D.C., segundo informou a AFP nesta quinta-feira (9) com base em uma fonte próxima ao assunto que pediu anonimato.

"Podemos confirmar que o Departamento sediará uma reunião na próxima semana para discutir as negociações em curso sobre o cessar-fogo entre Israel e o Líbano", declarou um funcionário do Departamento de Estado, confirmando assim uma informação anterior de uma fonte familiarizada com os esforços diplomáticos.

Essas conversas ocorrerão pouco depois de Estados Unidos e Irã iniciarem negociações no Paquistão.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta quinta-feira que havia ordenado ao seu gabinete iniciar "negociações diretas" com o Líbano, um dia após bombardeios mortais de Tel Aviv contra o país vizinho que, segundo a comunidade internacional, ameaçam a trégua firmada entre Estados Unidos e Irã.

Israel declarou que sua incursão no Líbano - na qual tem como alvo o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã - não é afetada pelo cessar-fogo de duas semanas acordado entre Estados Unidos e Irã.