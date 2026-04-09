Conversas com Irã não são insignificantes, diz diretor do Conselho Econômico dos EUA

O diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, afirmou nesta quinta-feira, 9, que as conversas entre Teerã e Washington não são insignificantes e que os países estão trabalhando no que pode ser um "grande acordo". Em entrevista à Fox Business, Hassett disse que as coisas vão ficar mais claras com as negociações deste fim de semana no Paquistão e observa uma normalização no mercado de petróleo em breve, se o Estreito de Ormuz reabrir completamente.

"Temos tido navios passando lentamente por Ormuz", acrescentou o diretor.

Perguntado sobre o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA em meio à guerra, o diretor respondeu que ainda projeta um crescimento econômico de 4% a 5% este ano devido ao aumento de produtividade com inteligência artificial (IA) e o boom de investimentos no país.

Segundo ele, o choque de energia é uma distração que "irá embora", mas que Donald Trump tem o poder de impor uma tarifa de 50% relacionada ao Irã aos países que estão ajudando o "adversário".

À respeito do Fed, Hassett reiterou que espera a confirmação de Kevin Warsh para presidir o BC americano na semana que vem. O assessor econômico disse ainda que não acredita que Jerome Powell continuará como parte da diretoria da instituição.