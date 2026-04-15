Controladora do Snapchat corta mil empregos devido à IA

A controladora da rede social Snapchat cortou mil postos de trabalho nesta quarta-feira (15), sob a justificativa de que a inteligência artificial (IA) está aumentando a produtividade, no momento em que empresa busca ser rentável.

A reestruturação afeta 16% dos funcionários em tempo integral e inclui um corte de mais de 300 vagas não preenchidas, informou em comunicado seu CEO, Evan Spiegel.

"Acreditamos que os rápidos avanços na IA permitem que nossas equipes reduzam o trabalho repetitivo, aumentem a velocidade e apoiem melhor nossa comunidade, parceiros e anunciantes", destacou Spiegel.

Sediada na Califórnia, a empresa se soma a uma lista cada vez maior de companhias que estão demitindo funcionários enquanto exaltam os ganhos de produtividade obtidos com o uso da IA.

"Esta é uma decisão incrivelmente difícil, e lamento profundamente que alguns de nossos colegas estejam deixando a empresa", escreveu Spiegel. Segundo o comunicado, a Snap planeja um corte de mais de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões) em seus custos anuais no segundo semestre.

A empresa realizou vários cortes de funcionários nos últimos quatro anos, em meio à concorrência com Instagram, TikTok e YouTube. A investidora ativista Irenic Capital Management revelou recentemente uma participação de 2,5% na Snap e pediu medidas de austeridade, entre elas a eliminação da sua unidade de óculos inteligentes.

A ação da Snap subiu mais de 7,5% após o anúncio das demissões, mas não recuperou os prejuízos acumulados desde o começo do ano. Segundo a plataforma de monitoramento de demissões Layoffs.fyi, mais de 72.000 funcionários foram demitidos por cerca de 90 empresas de tecnologia neste ano.