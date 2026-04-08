Congresso argentino debate flexibilização de proteção a geleiras para impulsionar mineração

Deputados argentinos debatem nesta quarta-feira (8) uma iniciativa do governo para que as províncias redefinam as áreas de proteção de geleiras e ampliem a exploração mineradora.

Ativistas da organização Greenpeace escalaram ao amanhecer um monumento protegido por grades na praça em frente ao Parlamento, e exibiram um cartaz com a mensagem: "Deputados, não traiam os argentinos. Não toquem na lei sobre geleiras".

Após a ação surpresa, pelo menos sete ativistas foram presos pela polícia, constatou a AFP, e bombeiros intervieram para retirar o cartaz.

"A reforma colocaria em risco a segurança hídrica de milhões de pessoas", afirmou o Greenpeace Argentina.

O presidente Javier Milei sustenta que a modificação da "Lei das Geleiras" é necessária para atrair investimentos e espera sancioná-la nesta quarta-feira. O projeto foi aprovado pelo Senado em fevereiro.

A proposta conta com apoio de governadores de províncias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca e Salta, que concentram projetos de cobre, ouro e lítio e grande parte das geleiras. Ambientalistas convocaram uma mobilização em frente ao Congresso.

Milei afirmou que a emenda busca eliminar "distorções ideológicas e barreiras artificiais". "Os ambientalistas preferem que alguém morra de fome a não tocar em nada", disse.

Os apoiadores dizem que a reforma esclarecerá critérios "imprecisos". "Queremos segurança jurídica", afirmou Michael Meding, do projeto Los Azules. Ele disse que o setor está "interessado em proteger o meio ambiente" e que as províncias devem definir áreas com relevância hídrica.

Segundo o Banco Central, a Argentina pode triplicar exportações de minérios até 2030.

Para Enrique Viale, trata-se de uma reforma "feita sob medida para grandes mineradoras" que ameaça a água de 70% dos argentinos. Ele afirmou que a nova norma tornaria a definição de áreas protegidas uma "decisão discricionária".

Relatores da ONU alertaram que a medida "colocaria em risco os ecossistemas aquáticos".

A Argentina tem mais de 16.000 geleiras. No noroeste, diminuíram 17% na última década, segundo o Instituto Argentino de Nivologia e Glaciologia.