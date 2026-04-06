Confrontos entre palestinos e ataques israelenses deixam pelo menos 10 mortos em Gaza

Um hospital de Gaza informou, nesta segunda-feira (6), a morte de pelo menos 10 pessoas em confrontos entre a população da Faixa e ataques israelenses perto de uma escola no centro do território palestino que servia de abrigo para deslocados pelo conflito.

Este novo incidente ameaça o frágil cessar-fogo entre Israel e Hamas respaldado pelos Estados Unidos que entrou em vigor em 10 de outubro.

"Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, incluindo seis em estado grave, devido aos bombardeios israelenses e aos confrontos no leste do campo de Al Maghazi", no centro do território, informou o hospital dos Mártires de Al Aqsa em um comunicado.

A agência de Defesa Civil de Gaza, uma força de resgate que opera sob autoridade do Hamas, confirmou o número de óbitos.

Uma testemunha palestina declarou à AFP que a violência começou com confrontos entre homens armados de uma milícia contra o Hamas, supostamente respaldada por Israel, e alguns dos residentes do abrigo que tinham o apoio do movimento islamista palestino.

"Pouco depois, as forças israelenses bombardearam a região próxima à escola", acrescentou.

Não se sabe quantas pessoas morreram nos confrontos entre a população e quantas foram a óbito a partir dos ataques aéreos.