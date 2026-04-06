Complexo petroquímico em Marvdasht, no Irã, é atacado por forças israelenses

Autoridades iranianas afirmaram nesta segunda-feira (6) que ataques atingiram mais um complexo petroquímico no país, em Marvdasht, segundo a agência de notícias Fars, acrescentando que o incêndio no local foi contido. Mais cedo, Israel atacou a usina petroquímica iraniana de South Pars.
Além disso, ataques a duas empresas de utilidades em Assaluyeh, no sul do Irã, cortaram o fornecimento de eletricidade para unidades petroquímicas, informou a Tasnim.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o ataque petroquímico enfraquece a Guarda Revolucionária do Irã e que as ofensivas fazem parte de uma campanha sistemática destinada a destruir a "máquina de dinheiro" da Guarda.
"Estamos destruindo fábricas, estamos eliminando ativistas e continuamos a eliminar figuras importantes", enfatizou ele em uma declaração gravada em vídeo.
Netanyahu afirmou que também conversou com o presidente americano, Donald Trump sobre o resgate de dois tripulantes dos EUA abatidos no Irã, acrescentando que o republicano agradeceu a Israel por ajudar na missão.
