Comissão do Senado dos EUA aprova candidato de Trump para o Fed

Uma comissão do Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira (29), a nomeação de Kevin Warsh, indicado por Trump para a presidência do Federal Reserve, o que abre o caminho para sua confirmação definitiva.

A votação seguiu as linhas partidárias: todos os 13 senadores republicanos aprovaram a nomeação, enquanto todos os 11 democratas votaram contra.

O sucessor de Jerome Powell, cujo mandato como chefe do banco central americano termina em 15 de maio, será confirmado em votação no plenário em data posterior.

A principal senadora democrata da comissão bancária, Elizabeth Warren, afirmou que o voto favorável aproxima Trump de sua "tentativa de tomar o controle do Federal Reserve".

"Trump não foi sutil sobre sua tomada de poder", acrescentou Warren.

A senadora citou a tentativa de Trump de destituir a governadora do Fed Lisa Cook por acusações de fraude hipotecária, assim como a investigação sobre o Federal Reserve e Powell pelos custos adicionais nas obras de reforma da sede do banco central.

O senador republicano Thom Tillis, membro da comissão, havia prometido inicialmente bloquear a indicação de Warsh caso a investigação contra Powell não fosse concluída.

Após o anúncio do Departamento de Justiça na sexta-feira de que arquivaria a investigação, Tillis cedeu e, nesta quarta-feira, apoiou Warsh.