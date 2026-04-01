Começa na Alemanha o julgamento de três homens acusados de conspirar para derrubar o governo

O julgamento de três homens acusados de apoiar um grupo de extrema direita que tentou, em 2022, sequestrar o ministro da Saúde devido às suas políticas de combate à covid-19, começou nesta quarta-feira (1º) em Munique.

Os suspeitos, Achim M., de 60 anos; Joachim K., de 71 anos; e Rainer S., de 62 anos, são acusados de apoiar uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo grupo Patriotas Unidos, que foi desmantelado em 2022 e cujos quatro membros foram condenados no ano passado.

O grupo faz parte dos chamados Reichsbürger (Cidadãos do Reich), que se opõem à democracia e experimentaram um notável aumento de popularidade durante as restrições impostas pela pandemia de covid-19.

No caso dos Patriotas Unidos, o objetivo era estabelecer à força um novo regime autoritário inspirado na antiga Constituição imperial de 1871.

Segundo a acusação, os homens julgados em Munique foram indicados para cargos ministeriais em um futuro Reino da Prússia, após a queda da república.

Em março de 2025, três homens e uma mulher desse grupo foram condenados a penas de prisão que variaram de cinco anos e nove meses a oito anos por conspiração para sequestrar Karl Lauterbach, então ministro da Saúde.

Os Patriotas Unidos tinham um plano em fases que começava com a sabotagem de instalações elétricas para causar um apagão, na esperança de tomar o poder.

Segundo a agência federal de inteligência interna (BfV), a Alemanha tinha aproximadamente 26.000 Reichsbürger em 2024, em comparação com cerca de 25.000 em 2023.