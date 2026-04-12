Comando Central dos EUA anuncia bloqueio dos portos do Irã a partir desta segunda-feira

Estados Unidos pretende barrar embarcações com destino ou procedentes de portos iranianos no Estreito de Ormuz. Reprodução,satélite / Nasa

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) anunciou neste domingo (12), que as forças começarão a implementar o bloqueio do tráfego marítimo dos portos iranianos a partir das 11 horas (de Brasília, 10 horas em Washington) desta segunda-feira (13). As autoridades afirmam, ainda, que manterão o trânsito de embarcações que transitem pelo Estreito de Ormuz para portos não-iranianos.

Em publicação na pagina oficial da rede social X, o Centcom anunciou que o bloqueio será aplicado de forma imparcial contra as embarcações de todas as nações que entrem ou que saiam dos portos e áreas costeiras iranianas, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Arábico e no Golfo de Omã.

"As forças do Centcom não impedirão a liberdade de navegação para embarcações que transitem pelo Estreito de Ormuz de e para portos não-iranianos", diz o anúncio.

Segundo informação da Associated Press, o tráfego no estreito tem sido limitado mesmo nos dias desde o cessar-fogo.

Rastreamentos marítimos indicam que mais de 40 navios comerciais cruzaram desde o início do cessar-fogo.

Medida vem após manifestação de Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, neste domingo (12), que a Marinha dos Estados Unidos iniciará um bloqueio total ao Estreito de Ormuz. O motivo, segundo o republicano, é o fracasso das negociações em relação à questão nuclear do Irã.

"Qualquer iraniano que atirar em nós, ou em embarcações pacíficas, será EXPLODIDO PARA O INFERNO!", escreveu Trump na rede social Truth Social.

Trump disse que o bloqueio contará com a participação de outros países. Afirmou, ainda, que as Forças Armadas estão prontas para "terminar o pouco que resta do Irã".

Negociações fracassadas

JD Vance voltou para os EUA neste domingo. Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Durante 21 horas, Estados Unidos e Irã negociaram o fim da guerra em encontro no Paquistão. Trump admite que a maioria dos tópicos em análise avançou, mas falta, ainda, consenso sobre o programa nuclear iraniano.

Os EUA foram representados pelo vice-presidente, JD Vance, que deixou o Paquistão neste domingo (12).

O político afirmou a jornalistas que Washington exige uma garantia inequívoca de que o Irã não pretende desenvolver armamento nuclear nem adquirir capacidade que permita obtê-lo rapidamente.

Paquistão exige que cessar-fogo seja mantido

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, insistiu que Irã e Estados Unidos honrassem o compromisso de manter o cessar-fogo, após o término de negociações presenciais consideradas históricas sem que houvesse um acordo.

— É essencial que as partes sigam comprometidas com o cessar-fogo — afirmou Dar.