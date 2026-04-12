Mundo

Tensão no Golfo

Comando Central dos EUA anuncia bloqueio dos portos do Irã a partir desta segunda-feira

A restrição será aplicada de forma imparcial contra as embarcações de todas as nações que entrem ou que saiam dos portos e áreas costeiras iranianas

Estadão Conteúdo

Mariana Ribas*

Zero Hora

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