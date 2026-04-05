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Na Praça de São Pedro
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Com trecho em português e apelo a favor da paz, Papa Leão XIV reza missa de Páscoa no Vaticano; veja imagens

Celebração reuniu milhares de fiéis e teve cantos, um sermão e referências à ressurreição de Jesus Cristo

Zero Hora

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