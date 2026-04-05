O papa Leão XIV fez um apelo para "escolher a paz" e denunciou a "indiferença" frente às guerras em sua primeira missa de Páscoa, marcada pelo conflito no Oriente Médio. Durante a celebração, o pontífice desejou "boa Páscoa" em diversos idiomas, incluindo o português:

— Feliz Páscoa. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado presente entre nós — disse. Outras línguas utilizadas pelo papa foram o italiano, inglês, alemão, espanhol e chinês.

Na Praça de São Pedro — decorada com cerca de 60 mil flores — milhares de fiéis acompanharam a missa, que teve cantos, um sermão de Leão XIV e referências à ressurreição de Jesus Cristo. Foi a primeira missa pascal celebrada pelo pontífice desde sua eleição em maio de 2025, há quase um ano.

Durante sua tradicional bênção "urbi et orbi" ("à cidade e ao mundo"), o pontífice denunciou a "indiferença" diante da guerra.

— Nós estamos nos acostumando à violência, nos resignando a ela e nos tornando indiferentes. Indiferentes à morte de milhares de pessoas. Indiferentes às sequelas do ódio e da divisão que semeiam os conflitos — destacou.

Rompendo com a tradição seguida há anos por seus antecessores, ele não citou nominalmente nenhum país ou região em crise no mundo.

O pontífice anunciou ainda a celebração de uma vigília de oração pela paz em 11 de abril na Praça de São Pedro.

Em Roma, a Páscoa reacende também a memória do papa Francisco: em 2025, o jesuíta argentino fez sua última aparição pública na Praça de São Pedro no domingo de Ressurreição, poucas horas antes de sua morte.

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Reflexos da guerra

Nos últimos dias, o papa — que é nascido em Chicago, nos Estados Unidos, e também tem nacionalidade peruana — tem feito diversos apelos contra o conflito no Oriente Médio. Ele chegou até a interpelar o presidente americano Donald Trump, a quem convidou a "buscar uma porta de saída" para o conflito.

Há uma semana, Leão XIV disse que "Deus não ouve orações de líderes que promovem guerras", o que foi tido como um recado ao governo dos EUA.

Em Jerusalém, as celebrações litúrgicas na basílica do Santo Sepulcro, erguida sobre o local onde, segundo a tradição, ocorreu a ressurreição de Jesus Cristo, foram realizadas a portas fechadas devido às restrições de segurança desde a eclosão da guerra com o Irã, em 28 de fevereiro.

No domingo, a polícia israelense controlava o acesso dos poucos fiéis autorizados a se aproximar.

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— É muito difícil para todos nós, porque é a nossa festa (...) É realmente muito duro querer rezar, vir aqui e não encontrar nada. Está tudo fechado — lamentou Christina Toderas, de 44 anos, vinda da Romênia.

— O silêncio é quase absoluto, perturbado apenas à distância pelos estragos que a guerra continua causando nesta terra santa e dilacerada — declarou no sábado o patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Pierbattista Pizzaballa.

No Líbano, onde as localidades de maioria cristã no sul estão presas aos combates entre Israel e o movimento pró-Irã Hezbollah há um mês, os fiéis mantêm a esperança, apesar de tudo, e a maioria se recusa a fugir.

Em Debel, perto da fronteira israelense, os habitantes prepararam a Páscoa enquanto os bombardeios ressoavam sem parar ao redor da localidade, agora quase totalmente isolada do mundo e dependente da ajuda humanitária.

— A situação é trágica. As pessoas estão aterrorizadas — confidenciou no sábado à AFP Joseph Attieh, uma autoridade da cidade.

Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, as missas estão suspensas desde sexta-feira e até nova ordem "por diretrizes do governo".