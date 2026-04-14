Colombiano de 82 anos morre em uma operação militar peruana

Um colombiano de 82 anos morreu em uma operação da Marinha peruana na fronteira amazônica entre ambos os países, em meio à jornada de eleições presidenciais no Peru, anunciou nesta segunda-feira (13) o ministro da Defesa da Colômbia.

Colômbia e Peru protagonizam uma disputa fronteiriça desde 2025 por uma ilha no rio Amazonas sobre a qual ambos reivindicam soberania. As tensões diminuíram em setembro, quando ambos os países se comprometeram a garantir a navegabilidade por esse rio.

Na noite de domingo, em meio à jornada de votação das eleições presidenciais no Peru, a Marinha desse país recebeu disparos de fuzil enquanto tentava deter uma embarcação que navegava pelo rio fronteiriço Putumayo, no sudeste da Colômbia.

O pessoal foi atacado por integrantes de um grupo armado irregular, asseguraram as forças militares peruanas em comunicado, sem detalhar o nome da organização.

Durante o enfrentamento, "perdeu a vida o cidadão colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 anos de idade, proprietário da embarcação", disse na rede social X o ministro da Defesa colombiano, Pedro Sánchez.

Após a troca de tiros, a embarcação foi capturada e dois de seus integrantes foram detidos. Um oficial peruano sofreu um ferimento leve e está fora de perigo, segundo as autoridades desse país.

Um cidadão colombiano, filho do falecido dono da embarcação, também ficou ferido. O homem foi transferido para Bogotá para receber atendimento médico "e salvaguardar sua vida" em um voo da força aérea colombiana na tarde desta segunda, disse Sánchez.

O ministro anunciou que acordou com seu homólogo peruano a formação de "uma comissão binacional" para investigar os fatos.

O Ministério das Relações Exteriores colombiano pediu ao Peru o "esclarecimento" do caso e solicitou informação sobre os cidadãos colombianos detidos, disse em um comunicado.

O Peru realizou no domingo uma jornada eleitoral caótica na qual a candidata presidencial de direita Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), desponta como favorita para ir ao segundo turno com 17% dos votos, segundo a apuração preliminar.

Faltando quatro meses para deixar o cargo, o presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta também uma crise diplomática sem precedentes com o Equador, que alega negligência por parte da Colômbia em relação à segurança na fronteira e, na semana passada, impôs tarifas de 100% sobre as importações provenientes do país vizinho.