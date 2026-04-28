Colisão entre trens na Indonésia deixa 14 mortos e dezenas de feridos

Ao menos 14 pessoas morreram e outras 84 ficaram feridas após dois trens colidirem na Indonésia. O acidente aconteceu na noite desta segunda, 27; na manhã desta terça-feira, 28, equipes concluíram o resgate das vítimas.
Um dos trens estava parado na estação Bekasi Timur, nos arredores de Jacarta, quando o outro trem atingiu o último vagão, que era exclusivo para mulheres, do estacionado.
Ao todo, 240 pessoas estavam a bordo das composições no momento do choque. A polícia deu início à uma investigação para apurar as causas, mas a suspeita é de que uma outra colisão tenha provocado o acidente entre os trens.
Momentos antes, um outro trem de passageiros colidiu com um táxi que apresentou problemas mecânicos em um cruzamento próximo à estação, o que pode ter causado uma interrupção no sistema ferroviário e desencadeado o segundo acidente.
Segundo o diretor-geral da empresa ferroviária estatal, Bobby Rasyidin, a investigação sobre a cronologia dos eventos ficará "a cargo do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes" que fará uma "investigação detalhada das causas do acidente ferroviário".
Episódios do tipo são comuns no país. Em janeiro de 2024, ao menos quatro pessoas morreram após a colisão de dois trens na província de Java Ocidental. (Fonte: Associated Press)