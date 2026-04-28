Colisão entre trens na Indonésia deixa 14 mortos e dezenas de feridos

Ao menos 14 pessoas morreram e outras 84 ficaram feridas após dois trens colidirem na Indonésia. O acidente aconteceu na noite desta segunda, 27; na manhã desta terça-feira, 28, equipes concluíram o resgate das vítimas.

Um dos trens estava parado na estação Bekasi Timur, nos arredores de Jacarta, quando o outro trem atingiu o último vagão, que era exclusivo para mulheres, do estacionado.

Ao todo, 240 pessoas estavam a bordo das composições no momento do choque. A polícia deu início à uma investigação para apurar as causas, mas a suspeita é de que uma outra colisão tenha provocado o acidente entre os trens.

Momentos antes, um outro trem de passageiros colidiu com um táxi que apresentou problemas mecânicos em um cruzamento próximo à estação, o que pode ter causado uma interrupção no sistema ferroviário e desencadeado o segundo acidente.

Segundo o diretor-geral da empresa ferroviária estatal, Bobby Rasyidin, a investigação sobre a cronologia dos eventos ficará "a cargo do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes" que fará uma "investigação detalhada das causas do acidente ferroviário".